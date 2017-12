Kovacic: "Icardi es muy bueno, pero tenemos al mejor delantero del mundo que es Benzema"

"Estoy muy feliz por volver a jugar con el equipo, jugar al fútbol es lo que más me gusta, poco a poco voy cogiendo el ritmo y estoy preparado para cada entrenamiento y cada partido", dijo en rueda de prensa.

"Creo que puedo ser un revulsivo, estoy preparado. Estuve muy bien en la pretemporada y el inicio de temporada, la lesión me ha atrasado pero tengo que seguir trabajando cada día con los mejores jugadores, de los que puedo aprender mucho. Estoy preparado para jugar y quiero un papel más importante como el de mi primer año", demandó.

Kovacic defendió a su equipo del momento de malos resultados que protagoniza esta temporada y defendió el juego. "Creo que hemos hecho muy buenos partidos este año también. En Bilbao jugamos muy buen partido pero no marcamos goles. Hay que seguir, en el fútbol como en la vida hay momentos difíciles y estamos en uno que vamos a superar".

Señaló un buen momento para mejorar el duelo ante el Borussia Dortmund sin la presión de tener que jugarse nada. "Queremos hacer un buen partido y marcar los goles que nos faltan los últimos encuentros. Es un partido muy bueno bonito para jugar de Champions. Ya hemos pasado de ronda pero esta competición siempre es importante jugar y vamos a afrontar el partido con ganas de ganar".

El centrocampista croata no quiso valorar si el Real Madrid tiene que fichar en el mercado invernal pero sí defendió a la actual plantilla. "Estoy aquí para entrenar y jugar, hacerlo lo mejor que puedo. los fichajes no son cosa mía". "Plantilla no falta seguro porque teneos la mejor plantilla de Europa.

Hemos jugado buenos partidos y también malos, es normal. Hay que seguir luchando y estar preparados. Lo estamos y al final veremos como terminamos el año", señaló.

En caso de que el Real Madrid decida reforzar su delantera, Kovacic avala la llegada del argentino Mauro Icardi. "He jugado con Mauro tres años y es un jugador muy bueno que marca muchos goles. Está haciendo una temporada muy buena pero tenemos al mejor delantero del mundo que es Karim. Icardi nos puede ayudar porque es muy bueno pero los fichajes no son cosa mía".