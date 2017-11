Koke: "Veo a Griezmann muy comprometido, quien no lo esté debería marcharse"

El centrocampista del Atlético de Madrid ha explicado que Griezmann está "muy comprometido" con el club y ha analizado el derbi ante el Real Madrid. "Me espero el mejor Real Madrid. Es verdad que últimamente no hemos visto su mejor versión, pero tiene grandísimos futbolistas y siempre dan lo mejor", explicó Koke.

El jugador del Atlético de Madrid Jorge Resurrección 'Koke' ve a Antoine Griezmann "muy comprometido" con el club, aunque ha afirmado que el equipo quiere "a los mejores" y que quien no lo esté "debería marcharse", mientras que, de cara al derbi de este sábado, espera "al mejor Real Madrid".

"Me espero el mejor Real Madrid. Es verdad que últimamente no hemos visto su mejor versión, pero tiene grandísimos futbolistas y siempre dan lo mejor. Lo van a dar todo en este partido tan especial como es un derbi y van a venir con muchas ganar", declaró Koke este jueves ante los medios en el Wanda Metropolitano.

El vallecano destacó el ambiente especial antes del derbi. "Claro que es un partido especial, es diferente, creo que la esencia del derbi nunca se pierde y cada encuentro que se juega ante el Real Madrid lo jugamos con más ganas si cabe", comentó.

El internacional también dejó claro que "hay que mirar hacia arriba". "El FC Barcelona está algo lejos, pero queda mucha temporada. Hay que hacer las cosas bien el sábado", afirmó el rojiblanco.

El mediocentro restó importancia al mal momento que atraviesa el equipo. "Creo que estamos bien. Sí que es cierto que este último mes no hemos estado a nuestro mejor nivel. Hemos hecho cosas buenas y otras no tan buenas. Este parón nos ha venido bien para reforzarnos y ver todas las cosas que no hemos hecho bien", comentó.

El centrocampista se perfila titular para el partido tras superar una lesión. "Me ha venido bien el parón por selecciones. Tenía ganas de ir con la selección y ayudar al equipo, al final no he podido y esto me ha servido para llegar fuerte a lo que resta de temporada", admitió. Por otro lado, Koke también se pronunció sobre Griezmann.

"Se pudo marchar la temporada pasada y no lo hizo, está a gusto y siempre lo decimos: quién no quiera estar aquí que se marche", recalcó el jugador 'colchonero'.

"Yo y el club queremos a los mejores, a la gente que esté comprometida. Quien no lo esté ya sabe lo que tiene que hacer, marcharse. Queremos a la gente que esté cien por cien aquí", explicó. "Yo le veo comprometido. Este último mes no hemos estado todos bien, es la realidad, pero yo creo que poco a poco vamos a ir mejorando", añadió.