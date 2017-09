Koeman: "Rooney me ha decepcionado"

WAYNE, DETENIDO POR CONDUCIR EBRIO

Ronald Koeman no le va a pasar muchas a Rooney. El técnico del Everton se mostró disgustado con su delantero, estrella e ídolo de los 'toffes', después de que este fuera detenido por conducir bajo los efectos del alcohool. "No jugará si no está en condiciones físicas y mentales", dijo el entrenador.