Kevin Gameiro: "El ciclo de la selección española terminó"

Gameiro: "La etiqueta de suplente de lujo no me gusta" / Getty Images

Kevin Gameiro realizó una entrevista con 'Le Parisien' en la que comentó todos los temas de actualidad de la selección francesa y su temporada con el Atlético de Madrid.

El delantero francés reconoció que "el ciclo de la selección española terminó" y toca "renovarse" después de perder piezas "claves como Xavi o Xabi Alonso". "Tratan de encontrar un estilo un poco diferente de juego. Siempre hay jugadores de clase mundial" afirmó Gameiro.

Respecto a la selección francesa sabe podría ser su "última" oportunidad: "Es un sueño jugar estos torneos. Nunca he estado en un gran campeonato con Francia. Tengo 30 años y no querría perder el tren." apuntó Gameiro.

No quiso eludir el debate de la delantera francesa. Con Benzema sin convocar "por decisión del entrenador", Mbappé no va a suponer una preocupación para él: "Su aparición no es una mala noticia para mí, es una competencia más. Es joven y fresco. Hizo una gran temporada, es eficiente en liga y Champions. Apenas le he visto jugar, pero teniendo en cuenta el número de goles que anota a su edad, no debe ser malo" reconoció Gameiro.

Gameiro se centra en su juego y agradece la confianza al seleccionador y asegura que "estoy contento por la continuidad. Desde el comienzo de la temporada me llama. Es un placer para mí haber encontrado este grupo. Quiero permanecer el mayor tiempo posible", confesó.

Por último valoró la eliminacion del PSG y reconoce que se "enojó" porque el PSG "está en su corazón". "Cuando el Barça coge confianza y se le deja jugar es capaz de todo. El grupo debió hacerse fuerte tras el gol de Cavani. Para los amantes del fútbol fue algo excepcional" señaló el delantero.

Respecto a Emery -entrenador del PSG, que entrenó a Gameiro en el Sevilla- reconoce que "cuando el Barça coge confianza y se le deja jugar es capaz de todo. El grupo debió hacerse fuerte tras el gol de Cavani. Para los amantes del fútbol fue algo excepcional".