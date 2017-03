La Juventus pierde la ocasión de ampliar su ventaja en la Serie A tras empatar contra el Udinese

CALCIO | JUVENTUS 1-1 UDINESE

La Juventus de Turín no ha podido pasar del empate (1-1) frente al Udinese en el Juventus Stadium. El conjunto de Allegri no pudo remontar el gol en contra de Zapata, e incluso pudo llegar a ser derrotado si el disparo de Danilo no se hubiera estrellado en el poste. El equipo turisino se mantiene lider de la Serie A.