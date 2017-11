Un jugador del Wigan anota un doblete... y se marcha al hospital a ver el nacimiento de su hijo

Ryan Colclough protagonizó uno de los momentos más entrañables de la jornada en la League One.

El jugador anotó un doblete (47' y 58') en la victoria de Wigan sobre Doncaster, antes de ser sustituido y correr al hospital por el nacimiento de su segundo hijo.

Al finalizar el partido el gerente del club confirmó la noticia: "En el descanso recibimos el mensaje de que su mujer había roto aguas. Tan pronto como obtuvo su segundo gol ya no estaba en el campo, porque su cabeza estaba en otro lado".

El presidente del Wigan colgó una instantánea en twitter felicitando al jugador por su parternidad: "Enhorabuena a Ryan Colclough que anotó un doblete esta noche en nuestra victoria antes de ser sustituido para llegar a tiempo para ver el nacimiento de su hijo".

En la fotografía se puede ver como el jugador llega al hospital con la equipación del conjunto inglés.

Congrats to Ryan Colclough who scored a brace tonight in our win before being substituted to make it in time to see the birth of his son! 👏🏼 pic.twitter.com/Efvjk9P3sw