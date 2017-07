Jose Mourinho: "No me sorprende que Zidane esté ganando títulos"

SU UNITED SE IMPUSO AL REAL MADRID EN LOS PENALTIS

Jose Mourinho, entrenador del Manchester United, elogió el trabajo que Zinedine Zidane está realizando en el Real Madrid. Además, también habló sobre la no llegada de Álvaro Morata a su equipo. "No me interesa el tema. Está en el Chelsea y le deseo mucha suerte", afirmó.