Jémez vuelve a perder con el Cruz Azul: "Mis jugadores se dejan los huevos"

Paco Jémez no vive sus días más felices como entrenador del Cruz Azul. El técnico ha visto perder de nuevo a su equipo, esta vez 1-0 contra el Xolos de Tijuana, pero ha salido en defensa de sus pupilos. "La afición solo nos puede reprochar que no hemos ganador", comentó.

No corren buenos tiempos para Paco Jémez en su aventura en México. El Cruz Azul al que dirige, después de su triunfo en la primera jornada contra el Necaxa, encadena cinco encuentros sin ganar y entre Liga y Copa ha perdido tres duelos. En esta ocasión fue contra el Xolos de Tijuana, contra el que cayó 1-0.

Jémez, eso sí, salió en defensa de su plantilla: "Mis jugadores se dejan los huevos. El fútbol nos está castigando porque no me parece porque no me parece que este resultado justo. La afición solo nos puede reprochar que no hemos ganado".

El español apela a la hinchada cuando les toque recibir al Querétaro: "Tienen la suficiente paciencia para aguantar muchas cosas, y más cuando vean trabajar, jugar y correr al equipo. No se puede hacer un reproche".