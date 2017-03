Jémez: "Sentir presión es salir del campo y que te esperen 500 hinchas con ganas de matarte"

El español Paco Jémez, técnico del Cruz Azul mexicano, dijo que al dirigir en el fútbol mexicano no ha sentido mayor presión que cuando estuvo al frente de escuadras en el fútbol español, como el Rayo Vallecano (2012-16) o el Granada (2016), entre otros.

Jémez llegó a un equipo que no es campeón desde el Torneo Invierno 1997 y en nueve partidos de liga apenas suma dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas para nueve puntos y el decimocuarto sitio entre 18 equipos y de ahí los señalamientos sobre su trabajo. "No he sentido mayor presión que en otro de los equipos que he estado. En España he estado en un equipo que se si no se mantenía en la categoría posiblemente desaparecía, más presión que eso te puedo asegurar que no hay", comentó Jémez en conferencia de prensa.

Dijo que la presión que le quieren poner encima es un tema que se maneja más en los medios de comunicación. "Presión es salir y que te estén esperando 500 (hinchas) con ganas de matarte, eso lo he vivido yo como jugador, que pasen cosas y salgas al campo, que venga la policía y te lleve a tu casa, eso aquí (México) no me ha pasado, entonces no sé de qué presión hablamos", añadió.

Reconoció que el mal inicio de torneo que registró su equipo, con un triunfo y luego seis partidos sin victoria, ahora los obliga a cometer muy pocos errores. "Nuestro momento complicado no ha pasado, seguimos estando en una situación en la liga que tenemos que mejorar, y merecemos mejorar, pero no tenemos razón para confiarnos, no hemos hecho absolutamente nada para confiarnos", apuntó.