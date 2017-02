Javier Tebas: "Nosotros somos la Liga más tecnológica, lo vemos en la retransmisiones"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, insistió que está "a favor" de instalar el videoarbitraje en el fútbol español, al cual considera el "más tecnológico", y se mostró satisfecho de no haber pagado "el peaje" de comprar algo que estaba "fuera de mercado".

"Ahora se ha decidido esperar a que tengamos la tecnología del videoarbitraje en total y que se abra evidentemente a más de dos empresas la tecnología de gol. Nosotros somos, además, la liga más tecnológica, lo vemos en las retransmisiones", comentó.

El dirigente comentó que hubo una Comisión Delegada de LaLiga dónde estaba el FC Barcelona, y como el orden del día estaba hecho antes de lo sucedido en el Benito Villamarín, no se habló de la tecnología 'VAR'.

Por otro lado, reiteró que sólo se haya destacado que España no tenga la tecnología de gol por "la cuantía económica", recordando también "los precios que tienen dos compañías fuera de mercado, con un máximo monopolio y que las había designado FIFA del modo 'o compras aquí a estos precios o no lo tienes'".

"No podemos comprar aquello que está fuera de mercado y que supone una especie de peaje. Aquella época era cuando FIFA no había sacado los escándalos de corrupción. Me siento contento por la decisión que tomamos y por no pasar por ese peaje, pero sí estoy a favor de ella y estamos en la nueva comisión de FIFA. Para mí es más importante el segundo motivo que el primero", sentenció.