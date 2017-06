Desde Italia aseguran que Verratti ha dicho al PSG que no volverá a París y que quiere jugar en el Barcelona

Marco Verratti podría haber allanado el camino para vestirse la azulgrana del Barcelona a partir de la temporada que viene. Según informa 'La Gazzetta dello Sport', el italiano habría dicho a los dirigentes del PSG que no quiere volver a París y que quiere jugar en el Barça

Marco Verratti es uno de los nombres que con más fuerza suenan para reforzar la medular del Barcelona. El mediocentro, ahora en el PSG, se encuentra de vacaciones en Ibiza y, según 'La Gazzetta dello Sport', habría comunicado a su club que no tiene la más mínima intención de volver a París y que quiere irse al Barça.

El jugador italiano, eso sí, no lo tendrá fácil para salir de un equipo que ya ha dicho que no tienen intención de vender a uno de sus mejores jugadores. Con todo, el hecho de que el transalpino haya podido comunicar al PSG que no quiere volver podría ayudar a las negociaciones entre los parisinos y el Barcelona.

Los culés, que comienzan una nueva etapa con Ernesto Valverde en el banquillo, buscan renovar su mediocampo y han puesto sus ojos en Marco Verratti, futbolista que lleva temporadas destacando en Francia y al que muchos ven como un 'Pirlo' en potencia.