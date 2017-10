Isco: "Cristiano Ronaldo tiene que ganar el Balón de Oro sí o sí"

"No pienso en el Balón de Oro , es muy difícil. Cristiano lo tiene que ganar sí o sí", aseguró Isco en rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Tottenham , que puedes ver en directo en Antena 3 y Atresplayer. El malagueño confiesa que se siente en gran forma por jugar "más cerca del área y con más continuidad".

Isco Alarcón confesó que no piensa en conseguir un Balón de Oro en su carrera, ni acabar entre los tres primeros del próximo, que señaló debe ser de nuevo para su compañero Cristiano Ronaldo. "La verdad que no pienso en el Balón de Oro porque es prácticamente muy difícil ganarlo. Quiero vivir el momento, el ahora, que es de lo que vivimos los jugadores porque el futuro nunca se sabe. Estoy muy contento de como me están saliendo las cosas y espero seguir así", aseguró en rueda de prensa.

Aunque confesó que le haría ilusión acabar entre los tres primeros del galardón, Isco reivindicó a compañeros como Sergio Ramos y Luka Modric, teniendo claro quien será el ganador.

"Sería un sueño estar entre los tres primeros"

"Cristiano lo tiene que ganar sí o sí, lo demás es muy difícil porque hay grandes jugadores entre los 30 nominados. Sería un sueño estar entre los tres primeros pero pueden estar Sergio Ramos y Modric que han hecho una grandísima temporada. La labor del equipo es clave para entrar ahí", opinó.