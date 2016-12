Iniesta: "Ojalá Luis Enrique tenga fuerza y motivación para seguir"

El centrocampista del Barcelona Andrés Iniesta deseó que tanto el actual técnico del equipo, Luis Enrique, como el delantero argentino Leo Messi, decidan finalmente renovar sus respectivos contratos con el club azulgrana.

"Estamos haciendo las cosas muy bien con él durante este tiempo y ojalá tenga esa fuerza y motivación para seguir", afirmó Iniesta en un acto publicitario, en declaraciones que recoge la web del FC Barcelona.

Sobre Messi, el manchego reiteró que es "un jugador único". "Espero que siga en el Barça, por el bien del club y del equipo, porque es una pieza imprescindible para luchar por todos los títulos y espero que esté muchos años aquí", admitió.

Reitera su deseo

"He dicho un millón de veces, por activa y por pasiva, que mi ilusión es la de quedarme en el Barça. A partir de ahí la otra parte es el club y no lo domino yo, no soy el presidente. Entiendo que si mi rendimiento sigue siendo óptimo, no debería haber ningún problema, pero no puedo decidir solo. Entiendo que el club y yo tenemos el mismo pensamiento, ojalá que la próxima noticia sea que este tema ya está cerrado para bien", subrayó el capitán azulgrana de cara a su futuro en un equipo al que actualmente ve con "una plantilla para luchar por todo".

Por ello, espera que el 2017 sea óptimo. "Deseo que nos respeten las lesiones, que tengamos salud y que podamos seguir disfrutando del fútbol para conseguir los objetivos que toda nuestra gente quiere celebrar con nosotros", aseguró.

"Ese ocho alto de nota espero que lo podamos decir en junio. A día de hoy, estamos en la Copa, en la 'Champions' y en LaLiga nos gustaría estar más cerca, pero todavía queda mucho y hay que seguir partido a partido", prosiguió el de Fuentealbilla.

Alerta sobre enero y febrero

Para este, "volver a ganar la 'Champions' sería increíble, pero también ganar la tercera Liga consecutiva es un reto grandioso y está la Copa del Rey". "Estamos en un club al que se le exige lo máximo y eso es ganar todo. Lo hemos hecho muchas veces, no siempre a nivel europeo y mundial porque es imposible, pero ojalá estemos en plenitud para optar a ello", remarcó Iniesta.

El internacional sabe que "enero y febrero siempre suelen ser meses duros", por lo que pidió cuidarse "al máximo para seguir rindiendo". El primer reto será la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club, un rival que les "exigirá al máximo".

"Le conocemos de otros años en eliminatorias y nos tenemos que preparar para ello. Son partidos muy exigentes, luego está el desplazamiento a Villarreal, que está haciendo muy bien las cosas. La situación en la Liga nos obliga a no fallar por si el líder falla", advirtió.