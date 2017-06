En Inglaterra sitúan a Luis Enrique en el banquillo del Chelsea

A pesar de haber ganado la Premier League con el Chelsea, Antonio Conte está en el disparadero tras las formas de decir a Diego Costa que no cuenta con él. En The Independant señalan que los 'blues' estarían pensando en Luis Enrique para suplir al italiano.

NO HAN GUSTADO LAS FORMAS DE CONTE CON COSTA

De poco le puede valer a Antonio Conte el haber ganado la Premier League con el Chelsea. El italiano podría salir de la entidad 'blue' tras las palabras de Diego Costa, cuando confirmó que el técnico le dijo por sms que no contaba con él. Eso no habría sentado muy bien en las altas esferas londinenses, que, según informa The Independent, estarían considerando la opción Luis Enrique para sustituir a Conte.

Y es que, a pesar de que el Chelsea tenía la intención de hacer de Conte el técnico mejor pagado de la Premier, todo el tema de Diego Costa, y el hecho de que el italiano pudiese considerar volver a la Serie A, ha hecho que los 'blues' piensen en un sustituto. Y en Gran Bretaña apuntan a Luis Enrique.

El asturiano está sin equipo después de haberse marchado del Barcelona y, en caso de salir Conte, Lucho estaría en buena posición para ocupar el banquillo 'blue' según la prensa británica.