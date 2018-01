En Inglaterra apuntan a que Alexis ya ha dejado la concentración del Arsenal para poner rumbo al United

Alexis Sánchez tiene las horas contadas como jugador del Arsenal. El chileno, que estaba en la lista de Arsene Wenger para jugar ante el Crystal Palace, habría abandonado la concentración 'gunner' a última hora del viernes para poner rumbo a Manchester, donde jugará en las filas del United.

Según apunta 'Daily Mirror', los 'red devils' habrían acelerado todo el proceso en cuanto se enteraron de que Wenger había incluido al chileno entre los convocados para su próximo partido de Premier League. En Inglaterra apuntan a que una llamada habría terminado ya con un culebrón que tuvo al chileno primero vestido con la elástica del City y luego con la del United.

Alexis, de hecho, se habría despedido ya de sus compañeros en el Arsenal antes de abandonar la concentración para el partido contra el Crystal Palace. La llegada del chileno a Old Trafford significaría también la marcha de Mkhitaryan a los 'gunners', pero aún no está claro si formará o no parte de la operación Alexis Sánchez.