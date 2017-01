Ibrahimovic: "No soy un hombre normal, soy un animal"

Zlatan Ibrahimovic vive en una juventud eterna. El delantero, que se ha adaptado a la perfección al estilo Premier, es uno de los máximos goleadores de la competición y es uno de los grandes responsables de que el Manchester United viva una gran racha de resultados. Por ello, los hinchas del club han elegido al sueco 'Mejor Jugador de Diciembre', algo que el punta agradece.

"Estoy contento. Sin mis compañeros no sería posible. Es un trofeo que corresponde a todos por igual. Espero que tengamos otro mes como diciembre. Fue fantástico, con un calendario apretado", comentó Zlatan.

Además, Ibrahimovic da el secreto de su buen momento de forma: "No soy un hombre normal. Me considero un animal. Mi cuerpo ataca y sigue fresco. Me siento bien, Mourinho ha desarrollado un buen programa para mí y para que pueda jugar todos los partidos. El mérito debe recaer en él".