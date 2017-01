Ibrahimovic: "Exjugadores hablan de mí y yo ni me acuerdo de ellos cuando jugaban"

Zlatan Ibrahimovic ya es uno con el Manchester United. El sueco, en su primer curso, se ha adaptado a la Premier y manda un mensaje a sus críticos. "Exjugadores hablan de mí y ni les recuerdo cuando jugaban. Ellos me recordarán para siempre", dice.

Zlatan Ibrahimovic está siendo uno de los pilares del Manchester United en la que es su primera temporada en la Premier League. El sueco, en su reencuentro con Mourinho, ha logrado adaptarse al siempre exigente fútbol inglés y, en una entrevista con Thierry Henry para Sky Sports, ha sacado pecho por ello.

"Después de muchos años de 'él nunca llegará a la Premier League' decidí venir. Podría ganar dinero en China, pero acepté el desafío. Otros habrían optado por lo fácil. La gente dice que estoy muerto, pero no tengo problemas con las críticas, es algo que me da energía. Exjugadores hablan de mí y ni les recuerdo cuando jugaban; ellos me recordarán el resto de sus vidas", dijo Zlatan.

Ibra también cuenta que no fue fácil al comienzo: "Soy de la vieja generación, de la trabajadora. Ahora todo es más fácil por la comunicación".

Zlatan comparó, para terminar, cómo es trabajar con Mourinho y cómo fue trabajar con Guardiola: "Son dos grandes técnicos y dos personas diferentes. Trabajo más estimulado con uno que con el otro".