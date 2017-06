La historia de @TAS, el tuitero japonés que sufrió la ira de la afición del Atlético de Madrid

Quién le iba a decir al TAS que iba a ganarse a un 'enemigo' en Japón con su decisión de no levantar la sanción al Atlético de Madrid para poder fichar.

Lo cierto es que cientos de usuarios buscaron expresar su desacuerdo con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo y, al buscar TAS en Twitter, encontraron al usuario @TAS.

Este 'TAS' no tiene nada que ver con el organismo que decidió sobre la sanción del Atleti, sino que es un ciudadano japonés llamado Tasuku que imploró en su cuenta que le dejasen tranquilo con este mensaje: "Señores, me llamo Tasuku y me llaman 'TAS'. No hagan los tuits poniendo @TAS porque ustedes me están matando!! Jaja".

Esto ha hecho que se produzcan más bromas si cabe en torno a Tasuku, otra 'víctima' inesperada de la decisión del TAS.