El hermano del Griezmann vuelve a colocar al jugador del Atlético de Madrid en el Manchester United

Théo Griezmann , hermano del jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezzman, no para de dar que hablar en Twitter . El hermano del delantero quiso avivar la llama de los rumores que sitúan día sí, día también a Griezmann en el Manchester United: esta vez ha publicado una foto de Old Trafford , estadio donde juegan los 'red devils' .

Sorry Memphis i think old trafford is better ! 🙈🙄 pic.twitter.com/ROFTTYHNJL