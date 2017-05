Guidetti y su emotiva carta: "Las últimas horas han sido muy difíciles para mí"

La final de la Europa League estuvo muy cerca para el Celta , tan cerca como estuvo Guidetti de la portería de Sergio Romero. El jugador del Celta ha escrito una emotiva carta en la que asegura que "no ha dejado de pensar en lo que podría haber sido" si llega a convertir esa ocasión.

John Guidetti tuvo en sus botas el pase a la final de la Europa League para el Celta de Vigo. El jugador del equipo celeste ha roto su silencio después de mostrarse claramente afectado sobre el césped de Old Trafford.

El sueco asegura que "las últimas 48 horas han sido difíciles" para él, pensando en lo que podría haber sido dejar atrás al Manchester United y midiéndose al Ajax en la final.

Esta es la carta completa de Guidetti en su cuenta de Instagram:

"Las últimas 48 horas han sido muy difíciles para mí. No puedo dejar de pensar en lo que podría haber sido... Pero eso es la vida y es el fútbol, ganas algo, pierdes algo. Duele mucho, pero dicen que el tiempo lo cura todo, así que esperemos que eso sea verdad. Además, quiero decir que estoy muy orgullosos del equipo, de los aficionados y de mí mismo. Ha sido un gran viaje, que no acabó de la manera que queríamos, pero en el que dimos lo mejor y nadie nos puede pedir más. Además, quiero felicitar al Manchester United por llegar a la final. ¡Les deseo lo mejor para la final! Todos lloramos, pero cuando las lágrimas se secan nos hacemos más fuertes. ¡Gracias por todo! ¡This is Afouteza! #HalaCelta"