"Si Guardiola hubiera hecho lo que Zidane, la gente estaría cantando por los tejados"

Steve McManaman , exjugador de Real Madrid y Liverpool , quiso elogiar el trabajo de Zidane desde que se hizo cargo del banquillo blanco. Cree que "no se le da suficiente mérito" al francés.

Zidane vs Guardiola / Getty Images

"A Zidane no se le da suficiente mérito". Esa es la defensa de McManaman al técnico del Real Madrid, al que elogia la capacidad de dar la vuelta a la situación de un vestuario que "no estaba feliz" cuando llegó.

"Los jugadores no eran felices cuando le nombraron entrenador y ha ganado dos Champions. Si Guardiola lo hubiera hecho, la gente estaría cantando desde los tejados", asegura.

Zidane, como Del Bosque

Además, elogia que "es igual como entrenador que como jugador", definiéndole como "elegante": "No se da palmadas en la espalda, no habla mucho, no es extravagante en las entrevistas...".

Por buscar una comparación con algún entrenador que él tuviese cuando era jugador, McManaman lo comparó con Del Bosque, que afirma que "mantuvo al vestuario feliz" y "dejó que los jugadores españoles" hicieran "discursos que golpearan el pecho".