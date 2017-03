Guardiola, sobre el Brexit: "Lo que más admiro de Inglaterra es que habéis conseguido votar"

El entrenador del Manchester City , Pep Guardiola , ha comparecido en rueda de prensa antes del partido frente al Arsenal . El técnico catalán no ha perdido la ocasión para hablar sobre el Brexit, y mostrar su alegría sobre la votación realizada: "Lo que más admiro de Inglaterra es que, enhorabuena, habéis conseguido votar. Vosotros decidís, así es la democracia", declaró.

Pep Guardiola ha hablado sobre el partido de Premier League que enfretará al Manchester City contra el Arsenal. El técnico catalán alabó el trabajo realizado por Arsene Wenger al mando del equipo 'gunnner' además de destacar que "es un equipo top con mucha calidad. Ya he ido con el Bayern y el Barça a su estadio y siempre ha sido difícil".

El preparador de los 'citizens' no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre la situación política que atraviesa Inglaterra y dar su opinión sobre el Brexit: "Lo que más admiro de Inglaterra es que, enhorabuena, habéis conseguido votar. Vosotros decidís, así es la democracia", declaró.

"Lo que pase después será una nueva situación y habrá que adaptarse. Los ingleses están expectantes sobre lo que va a suceder en el Brexit. Si no quieren a la gente de fuera, pues nos iremos. Lo tienen que decidir ellos", reiteró.

El Arsenal es un equipo peligroso

Guardiola destacó que el equipo londinense es peligroso por haber perdido tantos partidos y que buscarán la victoria: "Es un equipo top con mucha calidad. Cuando un equipo pierde muchos partidos son más peligrosos. El Emirates es como Anfield, un estadio en el que hace mucho que el Manchester City no gana. Ya he ido alguna vez con el Bayern y el Barcelona y siempre ha sido difícil", destacó.

Además tuvo buenas palabras para Arsene Wenger, quien se especula con su salida del Arsenal a final de temporada tras los malos resultados cosechados: "Cuando el Arsenal vuelva a ganar, los fans volverán a estar felices. Te lo prometo, 100%. Estoy seguro de que los hinchas respetan mucho lo que Wenger ha hecho", comentó.

"No estoy aquí para juzgar lo que tienen que hacer. Los entrenadores somos juzgados por nuestros resultados, no por nada más. Arteta estuvo mucho tiempo con él y sólo tiene buenas palabras sobre Wenger. Me ayuda mucho porque conoce a los jugadores individualmente. Conoce a Wenger, su idea de juego, lo que nos vamos a encontrar... Si Wenger ha estado tanto tiempo allí es porque es bueno", dijo.

Un partido de Champions

Los dos equipos, necesitados de puntos, buscarán la victoria para cumplir con sus objetivos, que han cambiado a medida que ha ido avanzando la temporada. El City busca asaltar la segunda posición que ocupa el Tottenham, mientras que el Arsenal, que se encuentra como sexto clasificado, tratará de volver a los puestos Champions.