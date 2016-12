Griezmann: "La final perdida que más me dolió fue la de la Champions"

El delantero francés Antoine Griezmann se muestra "muy feliz" por el 2016 que ha vivido, pese a tener que vivir momentos "muy duros" tras perder las finales de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid y la de la Eurocopa con su selección, reconociendo que la primera le "dolió más" por el mayor tiempo de preparación.

"Fue muy duro y difícil vivir en los días posteriores, pero siendo muy importantes ambas finales para mí, la que más me dolió fue la de la 'Champions', porque tuvimos dos semanas para prepararla y te montas una película mental sobre cómo vas a celebrarlo con tus amigos, y al final, se nos escapó por penaltis", lamenta Griezmann en una entrevista a la revista 'GQ España'.

Además, tras la derrota en San Siro ante el Real Madrid, el entrenador Diego Pablo Simeone arrojó dudas sobre su futuro. "Es verdad que el año pasado, quería saber si se iba a ir o no, porque en Francia se hablaba mucho de ello".

"Si no sentí miedo, sí me hizo al menos pensar porque para mí lo importante es seguir con mis compañeros, pero también con el Cholo, porque me ayuda cada día y me enseña cosas nuevas, aunque mi permanencia aquí no dependerá de lo que pase de un día para otro", recalca.

"Muy contento de aparecer junto a Cristiano y Messi en el Balón de Oro"

De todos modos, su buen año, le ha servido al rojiblanco para escoltar a Cristiano Ronaldo y Leo Messi en el podio del 'Balón de Oro'. "Estoy muy contento de aparecer junto a ellos y muy feliz con mi año 2016. Espero que este que empieza sea aún mejor. Estoy muy orgulloso de lo que hice con el 'Atleti' y con la selección, ojalá pueda seguir así", comenta.

A nivel deportivo, Griezmann reconoce que el equipo ahora tienen "más el balón" y eso es algo que un delantero como él "siempre agradece", pero advierte que siguen siendo un bloque "donde once defienden y once atacan". "Así que creo que nos da igual defender durante mucho rato en un partido porque el objetivo sigue siendo ganar", apunta.

"Cuando llegué aquí era todo nuevo. Había mucha intensidad en los entrenamientos. Se corre mucho con el 'Profe' Ortega (preparador físico del Atlético) y, claro, me costó adaptarme, pero ya en diciembre vi que estaba en condiciones de ganarme el sitio si seguía trabajando así", sentencia el francés sobre su llegada y sus iniciales problemas.