Granero: "Mourinho es un hombre muy inteligente, es un encanto"

Esteban Granero fue uno de esos jugadores del Real Madrid en su momento señalados por Jose Mourinho. El ahora futbolista de la Real Sociedad ha pasado revista a su etapa de blanco y, claro está, ha mencionado al portugués. Para el mediocentro, el luso es una de las figuras del fútbol moderno y clave en esa época madridista.

"Mourinho es un encanto. Es muy inteligente a la hora de usar los medios como filtro para lanzar sus mensajes y siempre en beneficio de sus jugadores. Le ha costado muchos problemas tanto a él como a su familia. Logró que el Barça de Guardiola sufriera su primer revés", dijo Granero.

También tiene palabras para Florentino Pérez: "Es un hombre inspirador. Ha sido muy querido siempre que he estado allí y no ha pasado por el Real Madrid ningún presidente como él. Siendo madridista, da gusto por su trabajo y por cómo trata a sus trabajadores".

Granero también criticó el sistema de elección de Balón de Oro: "El galardón no está bien enfocado. Los centrocampistas no están tan valorados y no veo defensas que opten al premio. No creo que refleje cuáles son los jugadores más importantes en el fútbol".