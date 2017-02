El Granada quiere acercarse a la permanencia y el Alavés, soñar con Europa

LIGA SANTANDER | JORNADA 25

El Granada se enfrentará a Alavés en una disputa donde quiere olvidarse de una mala racha como local y acercarse a la zona de salvación. Los de Lucas Alcaraz no conocen la victoria en su campo desde hace cinco encuentros. Por su parte el Alavés quiere sumar otros tres puntos que le acerquen a la zona europea de la tabla. Alcaraz podría repetir once aunque el vital partido ante el Leganés podría provocar varias rotaciones. Por su parte Pellegrino no podrá contar con cinco de sus jugadores entre sancionados y lesionados.