Gerrard: "¿Quién ganó la Champions de 2006? No me acuerdo, quizás estaba borracho desde 2005"

El Liverpool dejó uno de los momentos más recordados en la historia de la Champions League. Su remontada ante el Milan en la final de Estambul les hizo llevarse el trofeo de campeones, algo que parece que los jugadores celebraron por todo lo alto.

En el programa de la televisión inglesa que dirige Gary Lineker, Steven Gerrard fue preguntado sobre quién ganó la Champions en 2006, el año siguiente de aquella noche en Estambul, y la respuesta del excapitán 'red' no dejó indiferente a nadie.

Ayer en @btsportfootball:

Lineker: ¿Quién ganó la Champions en 2006?

Gerrard: No me acuerdo. Posiblemente estaba borracho desde 2005 [victoria del Liverpool en penaltis vs AC Milan]

pic.twitter.com/eDse99wOl3