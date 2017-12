Gerard Piqué: "Neymar dañó al club al irse, entiendo la decepción de algunos aficionados por cómo se marchó"

"QUERÍA EL BALÓN DE ORO, POR LO QUE ES JUSTO QUE SE VAYA A PARÍS"

El central del Barcelona, Gerard Piqué, valoró la salida de Neymar del club azulgrana en una entrevista a 'The Telegraph' y habló de Cataluña, política, Guardiola... "Soy como soy y no voy a cambiarlo, si dicen algo que no es verdad lo diré", asegura Piqué.