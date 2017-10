Piqué quiere seguir en la Selección: "No es mi caso, pero un independentista podría jugar con España"

EN UNA RUEDA DE PRENSA

EN DIRECTO. Gerard Piqué asegura que se siente muy orgulloso de estar en la Selección Española de Fútbol y continúa, "mediante el respeto y la coherencia creo que podemos llegar a buen puerto". Afirma que el "catalán independentista no está en contra de España" y añade, "no es mi caso, pero, ¿por qué un independentista no podría jugar con la Selección Española?", se pregunta el defensa y añade "España y Cataluña es como el hijo que tiene 18 años y se quiere ir de casa". Y niega la posibilidad de salir de la Selección, "irse ahora sería darle toda la razón a toda esa gente que entiende que la mejor solución a esto es silbar e insultar". Por otro lado, en cuanto a su relación con Sergio Ramos, destaca que se llevan genial y que van a abrir un negocio juntos, "estamos muy cerca".