La genial respuesta de Buffon a los halagos de Ivan Rakitic

Ivan Rakitic y Gianluigi Buffon han protagonizado un curioso momento antes de su partido en Champions. El centrocampista del Barça, en la rueda de prensa previa al partido, lamentó que el guardameta no vaya a estar en el Mundial.

"Me dan ganas de darle mi puesto, de decirle que vaya al Mundial por mí. Cuando un niño hace un equipo de fútbol en un papel en casa, pone a Buffon de portero", explicó Rakitic, unas palabras que fueron contestadas por Buffon a través de Twitter.

Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake.😂 Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you