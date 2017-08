La foto viral de Rooney: enfada a los mismos aficionados cuatro años después

El último gol de Wayne Rooney ha dado lugar a una imagen de lo más curiosa. Hace cuatro años, el por entonces delantero del Manchester United marcó a los 'citizens' un gol que desató la ira de algunos aficionados del equipo rival.

Cuatro años después, Rooney volvió a marcar en el Etihad, dejando una instantánea que se parece bastante a la hecha hace cuatro años. En ambas, se puede apreciar a tres aficionados haciendo exactamente los mismos gestos.

El hombre de la izquierda hace exactamente el mismo gesto con los dos dedos, mientraas que el padre y el hijo, visiblemente más mayores, 'reciben' al delantero increpándole y observándole.

Wayne Rooney también tuiteó esta foto, en la que ironiza sobre el hecho de ver a sus viejos 'amigos'. "Siempre está bien ver caras familiares", escribió el jugador del Everton.

Always nice to see a few familiar faces 😂👋🏼 pic.twitter.com/pr15fYfG7q