Florentino Pérez, en la Asamblea de socios: "Todos los grandes ciclos del Real Madrid han coincidido con un club estable y sólido"

PRESUME DE QUE EL CLUB NO PERTENEZCA A NINGUNA EMPRESA NI ENTIDAD PARTICULAR

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, demandó a sus socios compromisarios que se sigan manteniendo unidos porque "todos los grandes ciclos han coincidido con un club estable y sólido" y porque esa unidad es clave dentro del "momento histórico deportivo, económico y social" que están viviendo.

"Formar parte de esta asamblea es un gran orgullo y un honor para vosotros. Asumo este nuevo mandato presidencial con ilusión y convencimiento de que juntos seguiremos contribuyendo a que el Real Madrid siga siendo mágico", expresó Pérez en su discurso de apertura de la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes.

El mandatario apuntó a los 977 socios compromisarios presentes que "unidos" se consigue "una estabilidad institucional clave". "Todos los grandes ciclos han coincidido con un club estable y sólido", aseveró. "Este club no pertenece a ninguna empresa, entidad ni particular, sus únicos dueños son sus socios. Seguiremos trabajando para que su destino siga en manos exclusivamente de sus socios y ese fue el legado más importante de nuestros mayores", comentó.

Pérez recalcó que están trabajando para el "buen uso de los abonos y entradas" y que la Junta Directiva va a disponer "una nuevo reglamento de disciplina más contundente" para que no se produzcan unas "reventas que van en perjuicio de todos".

A nivel deportivo, destacó la consecución de la 'Duodécima', "símbolo" de la "leyenda" del club y "un nuevo hito para la historia de este club que vuelve a ser pionero alcanzando lo que parecía inalcanzable". "Representa lo que somos capaces de conseguir si estamos unidos. Siempre manteniendo la unidad del madridismo hemos conseguido los objetivos y juntos hemos conseguido que el Real Madrid esté en el lugar de la historia que se merece", afirmó.

El presidente madridista consideró que han vivido "la mejor temporada en títulos" y dentro de una "competitividad cada vez más feroz" y gracias al "talento y valores de una plantilla de jugadores excepcionales con el mejor entrenador del mundo y símbolo del madridismo". "Zidane representa lo que es el Real Madrid, fue determinante como jugador y ahora lo es por su capacidad de gestión, conocimiento, trabajo y profesionalidad para dirigir jugadores únicos destinados a marcar una época inolvidable", prosiguió del técnico francés.

Además, se refirió a Cristiano Ronaldo, "el mejor del mundo y que va camino de su quinto Balón de Oro y del segundo The Best, y que es el mejor exponente del ADN madridista", y a Sergio Ramos, "mítico capitán". "Queremos siempre más y por eso seguimos trabajando paa agigantar este mito y leyenda. Se ha consolidado un modelo y un equipo para las máximas exigencias", subrayó Pérez, que alabó igualmente a la cantera "centro de formación de la vida y de valores" y destacó a figuras jóvenes a las que no pierden de vista como el noruego Martin Odegaard o el brasileño Vinicius o la "temporada histórica" del Juvenil 'A' de Guti.

"Vivimos un momento histórico"

En cuanto al baloncesto, señaló que se encuentran "viviendo un ciclo extraordinario" con un equipo que ha vuelto "a enamorar a todos", pese a competir "contra clubes con presupuestos gigantescos y con un calendario exigente". "Se ha peleado hasta el final manteniendo el estilo con un papel fundamenteal de Pablo Laso que lidera a un grupo de jugadores extraordinarios", añadió.

El dirigente envió un mensaje de apoyo a uno de los "referentes" como Sergio Llull, "fundamental para disfrutar de este ciclo de éxitos y que volverá más fuerte que nunca" de su lesión de rodilla y mostró su "satisfacción de que una de las grandes estrellas" del baloncesto actual como es el esloveno Luka Doncic se "haya formado" en la cantera madridista.

Florentino Pérez resaltó el trabajo de la grada de animación, que da un "apoyo vital con respeto y acorde con los valores del Real Madrid" y a las más de 2.300 peñas que "impulsan el mito del Real Madrid". Además, recordó que la Fundación "ha ayudado a más de 800.000 niños y niñas", que la Escuela Universitaria es una "realidad consolidada" y que el club es el que cuenta con "mayor audiencia mundial".

"El Real Madrid es de todos, forma parte de un sentimiento universal y es transversal. Es la institución deportiva más admirada y tenemos la responsabilidad de que lo siga siendo. Vivimos un momento histórico liderando en lo deportivo, económico y social y queremos ser aún mejores. Seguiremos aspirando a agrandar esta leyenda", sentenció.