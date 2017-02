La Fiscalía pide siete meses de prisión para Lucas Hernández y seis para su pareja

La Fiscalía pide para el jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández siete meses de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por un delito de maltrato en el ámbito familiar.

Según han informado fuentes judiciales, por este delito, tipificado en el artículo 153.1 del Código Penal, la Fiscalía solicita también para el jugador la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años. Así lo ha solicitado la Fiscalía durante el juicio rápido celebrado hoy en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), juicio que se inició el pasado viernes -día en el que sucedieron los hechos- pero que tuvo que ser suspendido porque la pareja del futbolista no pudo asistir.

Fuentes cercanas a la investigación han precisado que tanto el futbolista como su novia habían llegado a un acuerdo para no denunciarse mutuamente, pero la juez no lo ha aceptado. En el juicio de hoy, que se ha reanudado a las once de la mañana, la Fiscalía ha pedido para la mujer cuatro meses de prisión por un delito de maltrato en el ámbito familiar, acogiéndose al artículo 153.2 del Código Penal, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Igual que en el caso del jugador, la Fiscalía pide para su pareja la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años, además de dos meses por un delito de daños (artículo 263.1 del Código Penal), y una multa de dos meses, a razón de diez euros diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Orden de alejamiento para los dos

En ambos casos, al amparo de los artículos 48 y 57 del Código Penal, el fiscal pide que se mantenga la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la otra persona, así como a su domicilio y lugar de trabajo, y prohibición de comunicar con él por cualquier medio, por el plazo de 2 años.

La medida de alejamiento mutuo ya la había decretado la magistrada titular del Juzgado el pasado viernes, y la ha mantenido hoy. De hecho, la magistrada de este juzgado, especializado en Violencia Sobre la Mujer, ha acordado remitir el expediente judicial del jugador y su pareja a un Juzgado de lo Penal de Madrid para que, en próximas fechas, se celebre el correspondiente juicio por la jurisdicción penal.

El atestado fue incoado como juicio rápido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que intervinieron y, con posterioridad, ese curso procesal fue mantenido por la magistrada del Juzgado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, 3 de febrero, cuando el futbolista del club rojiblanco, de 20 años, fue detenido en su domicilio de Las Rozas por la Policía Local, después de que su novia llamara a la Policía para denunciar una agresión de la que se hicieron cargo agentes de la Guardia Civil, que también arrestaron a la novia por violencia doméstica. Ambos presentaban lesiones de carácter leve.