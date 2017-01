La FIFA denuncia el robo de seis relojes de lujo antes de la gala de los premios The Best

La FIFA presentó una denuncia ante la policía suiza por el robo de seis relojes de lujo antes de la gala en la que se entregaron los premios The Best. Los relojes, de la marca Hublot, tienen un valor de unos 94.000 euros cada uno e iban a ser entregados a los ganadores de los premios.

Selfie de los presentadores de los premios 'The Best' con el once ideal de la FIFA / Getty Images