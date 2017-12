Fernando Torres: "Me encantaría que Griezmann quisiera quedarse en el Atlético de Madrid"

Fernando Torres ha sido protagonista en 'A diario', el programa de Radio Marca, donde ha repasado la actualidad rojiblanca. El delantero colchonero ha reconocido su intención de retirarse en el Atlético de Madrid: "Yo me quiero quedar aquí siempre. Tengo medio año más de contrato. A partir de ahí, no depende de mi".

Sobre su relación con el Cholo, el 'niño' ha declarado que es muy buena y que nunca perjudicará al club a pesar de no disfrutar de muchos minutos: "Nunca voy a permitir una división Simeone-Torres. Hay una realidad, que es la de verdad, o juegas o no juegas y la única manera de jugar si no juegas, es trabajar. No voy a ser participe de ningún tipo de desestabilización y más cuando mi nombre está en medio".

En cuanto a la denuncia que el Atlético ha remitido a la FIFA contra el Barcelona por los contactos del club azulgrana con el delantero francés Antoine Griezmann, Torres dijo que es una "decisión del club que será por el bien del Atlético" y añadió que le encantaría que Griezmann "se quisiera quedar en el Atlético"

"Messi es el mejor, no he visto un jugador igual, ni creo que lo vea", declaró el delantero, que también halagó a Cristiano Ronaldo.

Torres ha asegurado que su mejor etapa fue en Liverpool y su peor momento como futbolista fue la derrota en la final de la Champions League ante el Real Madrid en la tanda de penaltis. El '9' reconoció que uno de sus referentes siempre fue Henry: "Le veía jugar y me quedaba con la boca abierta".