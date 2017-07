Fernando Torres: "Afronto este año como el último"

HA RENOVADO CON EL ATLÉTICO DE MADRID POR UNA TEMPORADA

"Me gustaría jugar en el Atlético para siempre. Me apetece mucho empezar esta nueva etapa. Seguir un año más es emocionante", ha dicho Fernando Torres tras renovar con el Atlético de Madrid por una temporada más. "No siempre uno en la vida puede estar donde quiere. Quiero afrontar este año como el último; ojalá luego vengan muchos más, pero es la manera de poder disfrutarlo", reflexiona.