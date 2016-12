Federer se pone a punto para el Open de Australia 2017

Roger Federer, ganador de 17 Grand Slams y actual número 16 del ránking de la ATP, ha aprovechado Periscope para responder a las preguntas y dudas de sus seguidores sobre su inminente inicio de la temporada 2017. El suizo ha confirmado su participación en el Open de Australia, Indian Wells, Dubai y Miami. También ha subido a la plataforma un vídeo de casi 40 minutos de duración de un entrenamiento suyo en Dubai, ciudad donde reside, demostrando así que está de vuelta y que tiene muchas ganas de regresar a las pistas tras los seis meses de baja por lesión.

Además, anunció en Twitter su presencia en la copa Hopman: "Sé que no habéis oído muchas noticias de mí mientras me he estado recuperando. Emocionado por volver a jugar a tenis en enero en la Copa Hopman. ¡Me siento sano y preparado!".

Una lesión de espalda puso fin a su temporada en julio

El tenista suizo Roger Federer cree que el parón de seis meses que ha tenido que afrontar por culpa de sus problemas físicos podría ser "muy beneficioso" para volver a estar en lo más alto del ranking y de pelear por los títulos más importantes.

El jugador de 35 años pasó por el quirófano para solucionar un problema en su rodilla izquierda y, tras anunciar su baja de Roland Garros por una lesión de espalda, en julio puso fin a su temporada para recuperarse plenamente.

Considera "muy beneficioso" este parón

Federer, que jugó su último partido en Wimbledon en las semifinales ante el canadiense Milos Raonic, volverá a las pistas en la Copa Hopman, formando pareja con Belinda Becic: "Creo que este parón podría ser muy beneficioso para el futuro de mi carrera en el tenis. Haber tenido seis meses descansando, rejuvenecido, refrescado... Quizás mentalmente necesitaba este descanso más de lo que pensaba. Quizás mi cuerpo necesitaba descansar más de lo que pensaba, así que intenté mirar todo y espero que funcione", señaló el suizo ante los medios.

Además, tiene claro que no mira atrás. "No me lamento, hice todo para que mi cuerpo vuelva a estar en forma. No lo he sentido demasiado agotador, ni demasiado largo ni demasiado duro, realmente he disfrutado este proceso", advirtió. En este sentido, el de Basilea cree que este año 2017 es "único" porque quizás vaya a ser en el que "más que nunca" necesitará "jugar partidos al principio".

Por otro lado, Federer elogió al escocés Andy Murray, nuevo número uno del mundo. "Andy tiene incluso más crédito, no por convertirse en el número 1 del mundo sino por acabar como número 1 del mundo, que son dos cosas separadas", comentó.