La Federación Francesa cree que Zidane querrá ser seleccionador en un futuro

"PERO NO HA LLEGADO EL MOMENTO"

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, está convencido de que Zinedine Zidane, un día querrá ser el seleccionador, aunque ese momento no ha llegado ni hay dinero para comprárselo al Real Madrid.

"La FFF no comprará a Zidane al Real Madrid mañana o tendría que vender su sede", señaló entre risas Le Graët en una entrevista publicada por 'Le Figaro', en la que se esfuerza en recordar que el actual seleccionador, Didier Deschamps, "trabaja bien", "nos conviene" y "seguirá con nosotros un tiempo".

En cualquier caso, dijo que Zidane, de 44 años, "un día tendrá ganas de hacerse seleccionador. Yo había sentido que Didier (Deschamps) tenía ganas, Zidane también. Pero no ha llegado el momento".

A su juicio, lo que ha conseguido con el Real Madrid en las dos temporadas que lleva de entrenador es "excepcional". "Está llamado a tener un palmarés de los mejores de la historia del fútbol. Lleva poco y gana grandes trofeos", reforzó.

Con una sonrisa, concluyó que "va muy rápido" y "hace como (Emmanuel) Macron", en alusión a la veloz ascensión del nuevo presidente francés, de solo 39 años.

Le Graët insistió en el argumento de que otro francés del Real Madrid, Karim Benzema, "sigue siendo un jugador convocable" con Francia, pese a que no lo haya sido desde hace más de un año y medio, cuando estalló el escándalo judicial que condujo a su inculpación por su supuesta complicidad en un chantaje al que era su compañero con el equipo de Francia Mathieu Valbuena.

Aseguró que a Benzema "ninguna comisión de disciplina" le ha suspendido, y que es Deschamps el que decide convocarlo o no. El presidente de la FFF rebatió las críticas que lanzó Benzema a Deschamps, al que hace un mes acusó de "falta de coherencia" por alabarle como jugador pero no incluirlo en la selección, y pidió que aclare si no lo hace por razones diferentes a las futbolísticas.

Le Graët terció en que no hay un sistema contra el jugador madridista, y que "el hombre que tal vez ha hecho jugar más a Benzema es Didier (Deschamps), incluso en los periodos en los que los franceses consideraban que no era muy bueno".

Preguntado sobre si "Les Bleus" pueden seguir prescindiendo de un deportista como él, respondió que la selección francesa ha "progresado" tanto en el Mundial de Brasil como en la Eurocopa de Francia y Deschamps tiene una cantidad "importante" de delanteros para elegir, y citó Olivier Giroud, Antoine Griezmann o Kylian Mbappé.

Y repitió que el seleccionador "tiene plenos poderes para hacer que juegue quien él quiera". Le Graët afirmó que desean que Benzema "siga brillando con su club" porque le tienen mucha estima y que están "orgullosos de lo que hace".