Faubert: "Llamo a los clubes y no saben quién soy"

Julien Faubert. Sólo con decir ese nombre, seguro que muchos aficionados recuerdan al jugador desconocido que apareció en el Santiago Bernabéu con una botas negras y sin saber muy bien qué hacía allí.

Fue uno de los fichajes más extravagantes de los blancos en los últimos años, una cesión que desató las burlas de muchos. Al final, Faubert jugó 60 minutos en Liga, siendo prescindible para el Madrid, pero él saca pecho de su paso por el conjunto madrileño en una entrevista concedida a 'France Football'.

"Eso quedará siempre en mi currículum, no me marcan las críticas que recibí. En Francia, me criticaron en vez de presumir de que un francés jugase en el Real Madrid", comentó. Además, asegura que su imagen "no refleja en absoluto quién es".

"Se me ha faltado al respeto. Cuando hablaba con clubes, algunos preguntaban quién era, por eso decidí irme fuera del país al que amo", confesó.