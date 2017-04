Falcao: "A los cuatro meses de llegar al Atlético, sabía que me iba a ir"

El futbolista del AS Mónaco , Radamel Falcao , ha repasado su etapa como jugador del Atlético de Madrid . El delantero colombiano sabía desde un principio que su estancia en el club del Manzanares iba a ser efímera: "Siempre se hablaba de que tenían que venderme a final de temporada así que enseguida me di cuenta", declaró.

El delantero del AS Mónaco, Radamel Falcao, concedió una entrevista a la revista "Líbero" en la que repasó su carrera futbolística, añadiendo su paso por el Atlético de Madrid. El colombiano, que ahora está volviendo a resurgir con el equipo francés, declaró que desde un principio sabía que su estancia en el club colchonero iba a ser breve.

“Sabía que era muy difícil quedarse por el proyecto deportivo y el momento económico que atravesaban. Siempre se hablaba de que tenían que venderme a final de temporada así que enseguida me di cuenta. A los cuatro meses ya sabía que no estaría allí por mucho tiempo", declaró.

El 'Tigre' fue preguntado sobre si el futbolista es el dueño de su destino, a la hora de elegir en qué equipo quiere jugar: "No, no lo es. A veces me da risa cuando la gente me pregunta que por qué no fui para acá o por qué no que quedé allá, como si el futbolista pudiera decidir dónde trabajar", afirmó.

"Muy pocas veces tiene las opciones de ir a un lado u otro. He vivido situaciones en las que no he podido vivir lo que he querido, muchísimas veces. Quiero ir a un sitio y al final tengo que ir para otro", declaró.

El jugador, que llegó a marcar 70 goles como rojiblanco, ahora está luchando por entrar en la final de la Champions League, antes el Mónaco deberá sobrepasar las semifinales frente a una poderosa Juventus que eliminó al F.C Barcelona en los cuartos de final.