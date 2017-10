Expulsan a Alex Morgan de Disney World en estado de embriaguez

El portal 'TMZ Sports' reveló el incidente de una de las mayores estrellas del fútbol femenino. El pasado domingo, Alex Morgan fue expulsada de Disney World, en Florida, después de protagonizar un incidente en un bar en Epcot Center.

La jugadora y su grupo de amigos empezaron a discutir con otro grupo, momento en el que la jugadora presumió de conocer a los SWAT de Orlando. Morgan colgó una foto de su grupo de amigos antes de que ocurriesen los hechos.

Este miércoles, la estadounidense pidió disculpas por lo ocurrido en su cuenta de Twitter, con un mensaje que acabó con el hashtag #LiveAndLearn (#VivirYAprender). "Quiero disculparme por las acciones que ocurrieron durante el fin de semana. Aprenderé de lo que hizo para asegurarme de que no vuelve a ocurrir".

I want to apologize for my actions that occurred over the weekend. I will learn from this make sure it does not happen again. #liveandlearn