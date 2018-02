Un exjugador internacional de Inglaterra revela que sufrió abusos sexuales: "No pude moverme, no podía hablar... estaba congelado"

Otro nuevo caso de abuso sexual ha salido a la luz. En esta ocasión, se trata del sufrido por Kieron Dyer, exjugador del Newcastle e internacional con Inglaterra. El inglés, en el Daily Mail, revela que su tío abuelo abusó de él cuando era un niño.

"Me desperté, pero tenía miedo de abrir los ojos. Él me estaba acariciando, deslizando su mano por mis pantalones. Estaba helado. Debió sentir que me desperté, porque empezó a tranquilizarme y a pedirme que le dejara terminar lo que estaba haciendo. Me bajó los pantalones hasta los tobillos. Sabía que estaba mal, pero estaba congelado, no pude moverme ni hablar. No pude hacer nada", relata.

"Intentó hacerme sexo oral. Yo aún estaba aterrorizado, fue como una de esas pesadillas en la que no puedes gritar. Al final le alejé y me puse los pantalones. Él me dijo que no se lo contara a nadie, que era nuestro secreto", dice.

Kenny, que así se llamaba su tío abuelo, murió cuando Dyer tenía 21 años. "Yo pensaba por qué lloraban por ese cabrón. Sé que otros han sufrido cosas iguales o peores. Que algunos hasta se han quitado la vida. No sé por qué no me pasó eso, quizá con el fútbol encontré una manera de olvidar el dolor y el abuso", afirma.

Dyer no quiere usar eso como excusa a todo lo que le ha pasado en la vida: "He cometido monumentales errores, pero tenía elección y sabía qué estaba bien y qué no. No quiero usar el abuso como excusa a todo lo que hice mal después".