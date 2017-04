Eto'o desvela su charla en la final de Champions con el Inter: "O morimos por la copa o morimos en Milán cuando volvamos"

A pesar de que ahora les cueste sangre, sudor y lágrimas entrar incluso en la Europa League, hace siete años el Inter de Milán de Mourinho conquistó el triplete con Scudetto, Coppa y Champions League. Para esta última, intervinó Eto'o con una charla que ahora desvela. "En una final no gana quien va a jugar la final, sino quien va a ganarla", confiesa.

Apenas han pasado siete años para un Inter que ha pasado de lograr el triplete con Jose Mourinho en el banquillo a pelear año tras año por meterse en la Europa League. El cuadro 'nerazzurro' conquistó la Champions League en el Santiago Bernabéu, y ahora Samuel Eto'o ha confesado qué dijo a sus compañeros en la charla previa al importantísimo duelo contra el Bayern de Múnich.

"Mourinho hizo su discurso y luego dijo 'Samuel nos va a decir cómo ganar'. En una final no gana quien va a jugar el partido, sino quien va a ganar el partido. No importa cómo la juegues, tan solo cuenta llegar el trofeo a casa", rememora el camerunés.

Eto'o tiró de trayectoria para convencer a sus compañeros: "He ganado muchas finales y he jugado muchas más. Había muchas emociones porque hacía 40 años que no ganábamos la Champions. Teníamos que hacer algo por nuestra gente. O morimos por la copa o morimos cuando volvamos a Milán".