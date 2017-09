Escucha en directo el Sevilla - Maribor en Radioestadio

Este martes desde las 20:30 , no te pierdas en Radioestadio el partido entre el Sevilla y el Maribor con Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada. Puedes escuchar el partido EN DIRECTO AQUI .

Este martes desde las 20:30, la Liga de Campeones se juega en Radioestadio. Desde el estadio Sánchez Pizjuán, no te pierdas el segundo partido de la fase de grupos entre el Sevilla y el Maribor. El conjunto hispalense no se puede permitir no sumar los tres puntos ante uno de los rivales más asequibles de esta fase de grupos, y con la igualdad que de momento hay en el grupo, la victoria supondrían un paso al frente para alcanzar los octavos de final.

Con la narración de Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez, y los comentarios de Gica Craioveanu y Raúl García de Loza

Además, no te pierdas el partido entre el Dortmund y el Real Madrid.

Vive la Champions en Radioestadio con Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada. Y a las 23:30, los protagonistas y el mejor análisis en El Transistor con José Ramón de la Morena.