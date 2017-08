Escucha en directo el Real Madrid - Manchester United en Radioestadio

Este martes desde las 20:30, no te pierdas la Supercopa de Europa en Radioestadio. Desde el Estadio Filip II de Macedonia, no te pierdas el pirmier título oficial de la temporada que disputan el campeón de la Liga de Campeones, Real Madrid, y el campeón de la Europa League, Manchester United. Los de Zidane llegan al partido tras una pretemporada de resultados negativos, algo que no preocupa al técnico blanco y confía en llegar a punto para enfrentarse al United de Mourinho, un equipo que desde la llegada del técnico portugués va a más y espera ser uno de los equipos referentes del año en el continente.

Con la narración de Alejandro Romero.

Vive el mejor fútbol de Europa en Radioestadio. Y a las 23:30, los protagonistas y el mejor análisis en El Transistor.