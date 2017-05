Escucha en directo el Manchester United - Celta en Radioestadio

Este jueves desde las 20:30, no te pierdas el Manchester United - Celta en Radioestadio con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.

Este jueves desde las 20:30, la Europa League se juega en Radioestadio. Desde Old Trafford, no te pierdas la vuelta de las semifinales entre el Manchester United y el Celta de Vigo. Los de Berizzo no quieren despertar de su sueño europeo, y que mejor estado que el teatro de los sueños para buscar una remontada que le meterías en su primera final europea. Pero en frente está uno de los equipos más legendarios de la Premier League, el Manchester United, y con Mourinho en el banquillo, se antoja muy difícil lograr una machada que los gallegos vas a luchar hasta el último minuto.

Con la narración de Alfredo Martínez.

Vive la Europa League en Radioestadio con Javier Ares, Javier Ruiz Taboada, y todo el equipo de deportes de Onda Cero. Y a las 23:30, los protagonistas y el mejor análisis en El Transistor con José Ramón de la Morena.