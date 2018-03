El emotivo homenaje de David Villa a Quini antes de arrancar la MLS

David Villa, delantero del New York City y máximo artillero de la historia de la selección española, rindió un pequeño pero sentido homenaje al fallecido Enrique Castro 'Quini' en el inicio de la liga estadounidense (MLS).

El delantero asturiano, exjugador de equipos como Sporting, Zaragoza, Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid, sentía un profundo cariño hacia el 'Brujo', que falleció el pasado martes en Gijón víctima de un infarto. Villa saltó al terreno de juego del Children's Mercy Park, donde su equipo se enfrentaba al Sporting Kansas City, con una camiseta en cuyo frontal, encima del '9' se leía 'SiempreQuini'.

"No ha sido la mejor semana para mí pero como me enseñaste desde que tenía 18 años, en esto no hay excusas, sólo vale dar todo y así he hecho amigo. Seguro me hubieras regañado por no hacer gol pero ahí te va mi pequeño homenaje!!! Gracias por todo brujo. Te quiero", publicó en su cuenta oficial de Twitter el delantero asturiano.

El New York City, liderado por Villa, que inicia su cuarta temporada en la MLS, se impuso por 0-2 con goles del argentino Maximiliano Morález y del paraguayo Jesús Medina.