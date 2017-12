El emotivo gesto del Real Madrid con Watmore, jugador del Sunderland que vive un calvario con las lesiones

Duncan Watmore sólo tiene 23 años, pero se ha roto el cruzado por segunda vez en su carrera. Por ello, el jugador del Sunderland ha recibidio muestras de apoyo de todo el mundo del fútbol, aunque no esperaba una carta del Real Madrid.

En el escrito, el club blanco le desea una pronta recuperación en nombre de Florentino y firmada por Emilio Butragueño. El padre de Watmore ha compartido el gesto del Madrid en redes sociales: "Qué clase del Real Madrid. Ahora espero que ganen la Champions otra vez".

Duncan went to rehab today to find this letter waiting for him. How classy is that from @realmadrid? I now hope they win the Champions League again! pic.twitter.com/0D4rLIw5Wc