La emotiva carta de Michu para anunciar su retirada: "Querido fútbol, siempre estaré en deuda contigo"

'Michu' dice adiós al fútbol. El asturiano lo ha hecho a través de una carta en la que se muestra agradecido por diversos motivos, como conocer "países y ciudades maravillosas", el "cariño impagable" de los aficionados y "cumplir el sueño de tantos niños".

Sus problemas en el tobillo derecho le obligan a retirarse del fútbol profesional, según explica en su carta. En ella también tiene una mención especial para el Oviedo de su corazón. Estas son las emotivas líneas que Miguel Pérez Cuesta, conocido por el mote de 'Michu', ha escrito al fútbol.

Thanks for the memories ⚽️ pic.twitter.com/ml6NtdFwvw