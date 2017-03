ElPozo Murcia se mete en la final de la Copa tras derrotar al Magna Gurpea en el último segundo

ElPozo de Murcia se ha clasificado para la final de la XXVIII edición de la Copa de España de fútbol sala, al imponerse por 2-1 al Magna Gurpea gracias a un tanto del portugués Cardinal a falta de un segundo. Cardinal marcó desde su propio campo y castigó la valentía del conjunto navarro, que como es habitual no renunció a su táctica de portero-jugador, pero en esta ocasión lo pagó con el acierto del pivote luso del conjunto murciano.

ElPozo Murcia, que es el único aspirante que puede ganar todos los títulos en juego de la temporada, lo tuvo muy complicado contra un rival al que se enfrentarán en la final de la Copa del Rey, el Magna Gurpea, que se adelanto con un gol de Araça. Pese a las numerosas lesiones, como la de Javi Eseverri y hoy la de Yosikawa, el Magna tuvo que sobreponerse con mucho trabajo y generosidad en el esfuerzo para paliar el mayor fondo de armario que tiene ElPozo.

Con esta puesta en escena, el partido tuvo intensidad y emoción. El equipo navarro, muy ambicioso, no tardó en crear peligro ante Fabio, que se tuvo que multiplicar pero que no pudo evitar que Araça inaugurase el marcador con un potente disparo. Tanto Rafa Usí como Dani Saldise, en los siguientes minutos, pusieron en peligro la meta murciana, pero se entretuvieron en exceso. ElPozo Murcia domino, los dos últimos minutos, sin crear a penas peligro, salvo dos faltas lanzadas por Miguelín y Alex, que no modificaron el marcador al final de la primera parte.

Salió más decidido ElPozo en la reanudación, con mayor dominio, ya que el resultado no le valía para estar en un torneo que no conquista desde el año 2010, aunque el Magna Navarra también buscaba ampliar su cuenta. Con el paso del tiempo se hizo más insistente la ambición murciana. El cuadro de Josan González no parecía encontrar las vías de agua de un rival que se aplicaba atrás, con trabajo a destajo. Pero con la quinta falta cumplida, Cardinal cayó y el doble penalti lo aprovechó Miguelín para batir a Asier e igualar el partido (m.36).

Fue el momento en el que Imanol Arregui puso a jugar de cinco a su equipo, con Martel como portero jugador. La tuvo el Magna en varias ocasiones, aunque también Miguelín tuvo otro doble penalti, pero esta vez lo lanzó fuera.

En un final frenético, casi agónico, con un Magna muy ambicioso, Cardinal acabó por cazar un balón y marcar desde su campo para meter a ElPozo en la final ante la desolación navarra, ya que era el último segundo del encuentro.