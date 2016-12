Eboue, subcampeón de la Champions en 2006 con el Arsenal: "He querido suicidarme"

Nueve meses lleva ya Emmanuel Eboue sin jugar ni un solo partido. Todo por una sanción por parte de la FIFA, por no pagar una deuda con su antiguo agente justo cuando acababa de firmar con el Sunderland. El lateral, que fue uno de los nombres propios del Arsenal subcampeón de Champions, reconoce en una entrevista en 'The Telegraph' que es "el momento más bajo" de toda su carrera deportiva.

Incluso reconoce haber pensado en quitarse la vida: "Un día quise suicidarme. Si estuviera solo me preocupa lo que me pudiera haber hecho, pero me mantengo fuerte por mi familia. Estoy a veces uno o dos días sin salir de mi habitación. Leo la Biblia y me digo, Emmanuel, ¿por qué estás haces esto? Es un mal momento".

Eboue afirma que todo le salió del revés: "Me quedé sin fútbol y murieron mi hermano y mi abuelo. Toqué fondo".

Además, el costamarfileño confiesa que varios jugadores y compañeros que él creía amigos le dejaron de lado: "Con Drogba y Kolo Toure tenía mucho contacto. Espero que me llamen algún día. Es decepcioante, pensé que la amistad era más fuerte".